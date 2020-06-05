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Источник: Николич намерен уговорить Йоветича перейти в «Локомотив»

13:30
Стефан Йоветич. Фото Reuters
Стефан Йоветич. Фото Reuters
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Нападающий «Монако» Стеван Йоветич может перейти в «Локомотив», сообщает Mozzartsport.

По сведениям источника, новый главный тренер «железнодорожников» Марко Николич лично встретился с 30-летним черногорцем и предложил ему присоединиться к московскому клубу.

В минувшем сезоне Йоветич провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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