Источник: Николич намерен уговорить Йоветича перейти в «Локомотив»

Нападающий «Монако» Стеван Йоветич может перейти в «Локомотив», сообщает Mozzartsport.

По сведениям источника, новый главный тренер «железнодорожников» Марко Николич лично встретился с 30-летним черногорцем и предложил ему присоединиться к московскому клубу.

В минувшем сезоне Йоветич провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.