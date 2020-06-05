Источник: Николич намерен уговорить Йоветича перейти в «Локомотив»
13:30
Нападающий «Монако» Стеван Йоветич может перейти в «Локомотив», сообщает Mozzartsport.
По сведениям источника, новый главный тренер «железнодорожников» Марко Николич лично встретился с 30-летним черногорцем и предложил ему присоединиться к московскому клубу.
В минувшем сезоне Йоветич провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.
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