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Сафонов: «Агент Гарсия наживается на «Зените»? Футбольное агентство — машина по зарабатыванию денег»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о работе бразильского коллеги Луиса Фернандо Гарсии, который сотрудничает с «Зенитом».

«Наверное, между агентом и «Зенитом» есть какие-то договоренности, но если он привозит качественных футболистов, то почему с ним не работать. Не пойму только тенденцию, что Малкома предлагают «ПСЖ», по Барриосу турки зашевелились. Как бы это все не рухнуло словно карточный домик, ведь основные игроки «Зенита» – иностранцы, они сильнее, чем россияне.

Агент Гарсия наживается на «Зените»? Футбольное агентство – машина по зарабатыванию денег, альтруистов нет. Но надо понимать, как зарабатывать. Бывает говорят, что агент киданул, но если раз обманешь, то с тобой просто не будут работать. Нормальные агенты работают вдолгую», – приводит слова Сафонова Legalbet.

В нынешнем сезоне за «Зенит» выступали четыре подопечных Гарсии: Малком, Клаудиньо, Иван Куарежма и Густаво Мантуан.

Ранее издание L`Equipe сообщило, что советник «ПСЖ» Луиш Кампуш возобновит переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера Малкома. Также сообщалось, что турецкий клуб «Бешикташ» сделал официальное предложение по покупке хавбека Вильямара Барриоса.

Источник: Legalbet

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Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
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Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
ФК Зенит
Алексей Сафонов
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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23 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
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