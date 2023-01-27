Сафонов: «Агент Гарсия наживается на «Зените»? Футбольное агентство — машина по зарабатыванию денег»

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о работе бразильского коллеги Луиса Фернандо Гарсии, который сотрудничает с «Зенитом».

«Наверное, между агентом и «Зенитом» есть какие-то договоренности, но если он привозит качественных футболистов, то почему с ним не работать. Не пойму только тенденцию, что Малкома предлагают «ПСЖ», по Барриосу турки зашевелились. Как бы это все не рухнуло словно карточный домик, ведь основные игроки «Зенита» – иностранцы, они сильнее, чем россияне.

Агент Гарсия наживается на «Зените»? Футбольное агентство – машина по зарабатыванию денег, альтруистов нет. Но надо понимать, как зарабатывать. Бывает говорят, что агент киданул, но если раз обманешь, то с тобой просто не будут работать. Нормальные агенты работают вдолгую», – приводит слова Сафонова Legalbet.

В нынешнем сезоне за «Зенит» выступали четыре подопечных Гарсии: Малком, Клаудиньо, Иван Куарежма и Густаво Мантуан.

Ранее издание L`Equipe сообщило, что советник «ПСЖ» Луиш Кампуш возобновит переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера Малкома. Также сообщалось, что турецкий клуб «Бешикташ» сделал официальное предложение по покупке хавбека Вильямара Барриоса.