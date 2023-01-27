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Сегодня, 17:30

«ПСЖ» пока не контактировал с «Зенитом» по поводу Малкома

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», на данный момент представители «ПСЖ» не обращались к руководству «Зенита» по поводу возможного приобретения 25-летнего форварда Малкома, пока контактов между чемпионами Франции и России ни разу не было.

Напомним, что в пятницу издание L'Equipe сообщило, что футбольный советник парижского клуба Луиш Кампуш якобы возобновит переговоры с сине-бело-голубыми. По информации источника, «ПСЖ» вернулся к кандидатуре бразильца после неудачной попытки договориться с «Лионом» по трансферу нападающего Райана Шерки. При этом отмечается, что в случае с Малкомом установлен определенный финансовый лимит, а помимо легионера из невской команды также рассматриваются варианты подписания полузащитника «Лацио» Маттиа Дзакканьи и хавбека «Фенербахче» Арда Гюлера — однако их приобретение может стать слишком дорогим для «ПСЖ».

Летом прошлого года Малком заключил с «Зенитом» новый контракт, который рассчитан до конца июня 2027-го. Transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Stavka.tv
  • Odds.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • vprognoze.ru
⚽ Футбол. Кубок Англии
Манчестер Сити
Арсенал

П1

29%

1.80

Х2

25%

2.08

обе забьют - да

23%

1.64
🎾 Теннис. Australian Open
Елена Рыбакина
Арина Соболенко

П1

26%

2.06

П2

22%

1.82

ТБ 23.5

15%

2.12
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Бавария
Айнтрахт Ф

Ф1(-1.5)

22%

1.85

ТБ 3.5

18%

1.86

обе забьют - да

16%

1.56
Малком Филипе (Малком)
РПЛ
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
4
7
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Владимир Сычевой

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

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Зенит

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П
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Александр Соболев

Спартак

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