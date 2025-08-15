Футбол
15 августа, 20:15

Новичок «Пари НН» Пигас: «Были варианты из ФНЛ и Европы, но посчитал, что это будет лучшим решением»

Игнат Заздравин
Корреспондент

Новичок «Пари НН» Вадим Пигас прокомментировал решение о переходе в нижегородский клуб.

«Пари НН» объявил о трансфере 24-летнего белоруса из минского «Динамо» 15 августа. Он подписал контракт на три сезона — до 2028 года.

«В любом случае это для меня большой шаг вперед. Уверен, что все будет отлично. Будем вместе с клубом двигаться только вверх. Были варианты из ФНЛ у меня — «Урал» был. Также были предпосылки уехать в Европу, но там нужно было подождать.

Я созвонился с Алексеем Николаевичем Шпилевским. Поговорили, очень продуктивный диалог, очень понравилось общение. Обозначил мою позицию в клубе, как он меня видит, оставил хорошее впечатление.

Взвесил все плюсы и минусы. Посчитал, что это будет лучшим решением для меня. Дал добро, а дальше мы обсуждали детали контракта», — сказал Пигас в интервью пресс-службе клуба.

Пигас выступал за «Динамо» с января 2024 года. Он провел за минский клуб 64 матча, забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач.

Илья Самошников, Ильзат Ахметов, Виллиан Роша, Станислав Черчесов.«Спартак» ищет защитника, Ахметов покинул «Зенит», Черчесов в «Ахмате». Таблица трансферов РПЛ

Источник: ФК «Пари НН»
