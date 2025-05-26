Sport24: Осинькин покинет «Крылья Советов» по окончании контракта

Игорь Осинькин покинет пост главного тренера «Крыльев Советов», сообщает Sport24.

По информации источника, контракт специалиста, который рассчитан до 30 мая 2025 года, не будет продлен. Кроме того, отмечается, что наиболее вероятным преемником Осинькина на посту главного тренера может стать Магомед Адиев, возглавляющий на данный момент «Химки». В случае, если переговоры с ним не увенчаются успехом, руководство командой перейдет к Сергею Булатову.

По итогам сезона самарский клуб финишировал на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ с 31 очком.