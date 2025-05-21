В «Динамо» заявили, что решат вопрос с тренером после матча с «Краснодаром»

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин рассказал, когда в клубе решат вопрос с главным тренером команды.

«Вопрос будет решен после матча с «Краснодаром», — приводит слова Степашина РИА «Новости».

В мае «Динамо» объявило об увольнении главного тренера команды Марцела Лички. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

За тур до окончания сезона РПЛ-2024/25 «Динамо» с 56 очками занимает четвертое место в турнирной таблице. в 30-м туре бело-голубые на выезде сыграют с «Краснодаром».