Булыкин — о Карпине в «Динамо»: «Интересно с одной стороны и рискованно с другой»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин в разговоре с «СЭ» отреагировал на возможное назначение Валерия Карпина в «Динамо».

«Подождем. Он же говорил, что хочет сосредоточиться на сборной и совмещение никому не идет на пользу. Не знаем, как «Динамо» отнесется к Карпину. Интересно, произойдет это или нет. Понятное дело, что Карпин — хороший тренер. Он доказал свой уровень. Да, трофеев не так много, но Валерий Георгиевич — тренер высокого уровня. Дальше все будет зависеть от «Динамо», РФС, захотят ли, чтобы он совмещал. Интересно с одной стороны и рискованно с другой. Посмотрим, как все будет», — сказал Булыкин «СЭ».

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной России подпишет контракт с бело-голубыми 10 июня.

В мае «Динамо» объявило об увольнении главного тренера команды Марцела Лички. Исполняющим обязанности был назначен Ролан Гусев.

6 июня сборная России сыграет товарищеский матч против Нигерии на стадионе «Лужники» в Москве. 10 июня национальная команда проведет матч с Белоруссией в Минске.