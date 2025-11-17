Александр Мостовой рассказал об участии в договорном матче за «Спартак»

Экс-футболист сборной России и ряда европейских клубов по прозвищу Царь пришел на подкаст Cappuccino&Catenaccio, который выходит при поддержке БЕТСИТИ.

Мостовой рассказал, что во время турне «Спартака» в Японию в 1991 году команда сыграла договорной матч. Во время той поездки красно-белые провели три товарищеские игры, в том числе с национальной командой страны.

— «Спартак» вернулся из турне в Японии, которое было приурочено как бы к визиту Горбачева, такой футбольный разогрев, за три дня до полуфинала, что довольно дико. И все объясняется тем, что там были большие премиальные.

— То время было такое, не как сегодняшнее. Уже через неделю было ясно, что не нужно туда летать. Сегодня это было бы невозможно, если ты готовишься к полуфиналу.

Для нас выезд за границу — шанс заработать лишние деньги. И команда заработала, и ребята заработали.

— Какие были премиальные?

— Мы провели три игры, за каждую нам какие-то подарки подарили. Была фотография в «Советском спорте», когда мы прилетели в Шереметьево и фотограф снял — вот эти коробки-коробки-коробки стоят, и футболистов не видно.

Знаешь, что самое смешное? Единственный человек, кто или не купил вообще ничего, или купил какую-то маленькую приставку, — это был Игорь Шалимов. И он появляется с этими коробками на фотографии. И написано: «Спартак» вернулся». За ним монумент из коробок Sharp, Panasonic, Sony. Шалимов кипел тогда: «Я единственный почти ничего не купил, а меня...»

— Материальные ценности были выше футбольных?

— На тот момент да. Мы-то не решали. Нам сказали — мы летим. Все обрадовались: «Ого, в Японию летим! Купим там магнитофон или еще что-то». Мы же не думали, что через три дня ножки не будут бегать.

— Как Япония встречала?

— Шикарно. Кстати, там, по-моему, одна игра у нас тоже была договорная. Но нам не сказали, молодым, что нужно было проиграть. Потому что нам тогда два видеомагнитофона подарили. А я на пятой минуте обыгрываю и бью, мяч — в штангу! Потом еще получаю мяч, прострел делаю. Мне кто-то из старших товарищей говорит: «Саня, ты что делаешь? Нельзя! Не бей. Не бей по воротам». Я говорю: «Погоди, как не бить?», он отвечает: «Мы не должны выиграть».

