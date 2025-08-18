Футбол
18 августа, 09:25

«Пари НН» — «Ростов»: судья Опейкина допустила ошибку, повлиявшую на исход матча

Александр Бобров
Шеф-редактор

На 73-й минуте матча 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России «Пари НН» — «Ростов» (1:0) судья Вера Опейкина допустила ошибку, которая повлияла на ход и исход встречи.

Зафиксировав фол Александра Тарасова и удалив его, она неверно определила место, с которого должен был выполняться штрафной удар.

Мяч был установлен намного ближе к штрафной площади и к воротам ростовчан, а не там, где на самом деле произошло нарушение правил. Примерное расхождение составило 8-8,5 метра, что в данном случае очень существенно. В итоге нижегородец Хуан Боселли забил гол, который стал победным. ВАР Евгений Кукуляк и АВАР Роман Сафьян не имели права вмешаться.

Ни Опейкина, ни ее второй ассистент Егор Болховитин, который видел момент и место фола, не понесли никакого наказания за случившееся. Назначения на игры 5-го тура чемпионата России были сделаны до матча «Пари НН» — «Ростов» и остались неизменными. В итоге Болховитин отправился в Калининград, где в субботу встречались «Балтика» и «Локомотив» (1:1). А Опейкина в воскресенье выполняла функции АВАР в ходе игры «Акрон» — «Оренбург» (1:2).

РПЛ
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
