Фернандеш заявил, что Гильерме может стать успешным спортивным директором: «У него менталитет победителя!»

Бывший игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш в интервью «СЭ» отреагировал на информацию о возможном назначении Гильерме на пост спортивного директора железнодорожников.

— Есть слухи, что Гильерме может стать спортивным директором «Локо». Как вы думаете, он будет успешен в новой роли?

— Да! У него менталитет победителя. Могу поспорить, что он хочет, чтобы «Локомотив» добился успеха. Гильерме был важным игроком. Думаю, сможет и дальше помогать клубу.

Ранее в СМИ сообщалось, что Гильерме может стать спортивным директором «Локомотива» в случае смены руководства клуба этим летом.