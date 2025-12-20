Источник: Барко входит в трансферный список «Крузейро»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко заинтересовал «Крузейро», сообщает Central da Bola в соцсети X.

По данным источника, команда из Белу-Оризонти также оценивает варианты с переходом полузащитника «Фламенго» Луиса Араужо и вингера «Ботафого» Артура.

19 декабря BolaVIP сообщал, что Барко является приоритетной целью «Палмейраса».

Контракт 26-летнего аргентинца со «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. В сезоне-2025/26 Барко провел за красно-белых 21 матч во всех турнирах, забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейта» летом 2024-го. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 14 миллионов евро.