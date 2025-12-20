Карасева оставили в элитной группе судей УЕФА. Егорова, Сухого и Шафеева включили во вторую

Как стало известно «СЭ», судейский комитет УЕФА обновил списки судей на вторую часть сезона-2025/26 с учетом изменений в листе ФИФА на 2026 год. Сергей Карасев, несмотря на отсутствие назначений на матчи, которые проводятся под эгидой УЕФА и ФИФА, сохранил место в элитной группе. В общей сложности в нее теперь входят 35 арбитров — на пять больше, чем год назад.

Больше всего в этой группе представителей Германии — четверо. У Англии, Испании, Италии и Франции — по три судьи в элите.

В первой группе, состоящей из 62 человек, остался Сергей Иванов.

Среди 196 рефери второй группы семь представителей России — Егор Егоров, Алексей Сухой, Рафаэль Шафеев (все — впервые), Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Сергей Чебан.

Исключены Артем Любимов, Виталий Мешков и Павел Шадыханов.