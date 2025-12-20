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Судейство

Карасева оставили в элитной группе судей УЕФА. Егорова, Сухого и Шафеева включили во вторую

Александр Бобров
Шеф-редактор
Судья Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», судейский комитет УЕФА обновил списки судей на вторую часть сезона-2025/26 с учетом изменений в листе ФИФА на 2026 год. Сергей Карасев, несмотря на отсутствие назначений на матчи, которые проводятся под эгидой УЕФА и ФИФА, сохранил место в элитной группе. В общей сложности в нее теперь входят 35 арбитров — на пять больше, чем год назад.

Больше всего в этой группе представителей Германии — четверо. У Англии, Испании, Италии и Франции — по три судьи в элите.

В первой группе, состоящей из 62 человек, остался Сергей Иванов.

Среди 196 рефери второй группы семь представителей России — Егор Егоров, Алексей Сухой, Рафаэль Шафеев (все — впервые), Евгений Кукуляк, Кирилл Левников, Владимир Москалев, Сергей Чебан.

Исключены Артем Любимов, Виталий Мешков и Павел Шадыханов.

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Алексей Сухой
Егор Егоров
Рафаэль Шафеев
Сергей Карасев (судья)
УЕФА
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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Александр Соболев

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 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

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