Источник: «Бешикташ» интересуется Эраковичем

«Бешикташ» заинтересован в переходе защитника «Зенита» Страхини Эраковича, сообщает журналист Пабло Оливейра в соцсети X.

Отмечается, что турецкий клуб через посредников получил предложение начать переговоры.

Контракт Эраковича с «Зенитом» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 7,5 миллиона евро.

24-летний серб в этом сезоне провел 19 матчей и сделал одну результативную передачу.