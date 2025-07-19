Источник: Сперцян согласился перейти в «Жирону»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян дал согласие на переход в «Жирону», сообщает Armenie Football.

По данным источника, представители клубов встретятся, чтобы обсудить детали потенциального перехода.

17 июля сообщалось, что 25-летний хавбек может продолжить карьеру в «ПСЖ».

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В сезоне РПЛ-2024/25 он сыграл за «быков» 28 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой полузащитник стал чемпионом России.

Контракт Сперцяна с «Краснодаром» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 25 миллионов евро.