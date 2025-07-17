Источник: «ПСЖ» хочет подписать Сперцяна

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в «ПСЖ», сообщает Armenie Football.

По информации источника, спортивный директор французского клуба Луис Кампос уже начал переговоры с окружением 25-летнего футболиста о трансфере этим летом. Отмечается, что переговоры находятся на продвинутой стадии.

Ранее Сперцян в разговоре с «СЭ» заявил, что хочет попробовать свои силы в Европе. Однако, по словам полузащитника, в «Краснодаре» он тоже счастлив.

Сперцян является воспитанником «Краснодара». В сезоне РПЛ-2024/25 он сыграл за «быков» 28 матчей, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач. Вместе с командой полузащитник стал чемпионом России.

За «ПСЖ» с лета 2024 года выступает российский голкипер и бывший партнер Сперцяна по «Краснодару» Матвей Сафонов.