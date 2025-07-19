В «Динамо» считают, что травмы футболистов сильно ударили по команде
Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил «СЭ» на вопрос о травме полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса.
В конце июня Чавес перенес разрыв крестообразной связки колена в расположении сборной Мексики.
В пятницу, 18 июля «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ-2025/26.
— Травма Чавеса сильно ударила по полузащите. Ищете ли ему замену?
— Все травмы сильно ударили, начиная от Тюкавина, продолжая Артуром, Чавесом, на поле не было Лаксальта, Маухуба, Майсторовича. Поэтому, конечно, же эти футболисты нам пригодились бы. Они высококачественные футболисты. Они нам нужны. Это футбол, — сказал Гафин «СЭ».
Чавес перенес операцию на колене 30 июня. Сроки восстановления 29-летнего футболиста неизвестны.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
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1
|Краснодар
|3
|3
|0
|0
|8-4
|9
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2
|Зенит
|3
|2
|0
|1
|9-2
|6
|
3
|Спартак
|3
|2
|0
|1
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
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7
|Оренбург
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
8
|Рубин
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
9
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|4-3
|4
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10
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
11
|Родина
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
12
|Ахмат
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
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13
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
14
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
15
|Факел
|3
|0
|1
|2
|3-5
|1
|
16
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|3 : 1
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|1 : 2
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|1 : 2
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|1 : 1
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|0 : 0
|Г
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Максим Глушенков
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Артур Гарибян
Родина
|2
|П
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
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Илья Рожков
Рубин
|2
|1
|1
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0