В «Динамо» считают, что травмы футболистов сильно ударили по команде

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин ответил «СЭ» на вопрос о травме полузащитника бело-голубых Луиса Чавеса.

В конце июня Чавес перенес разрыв крестообразной связки колена в расположении сборной Мексики.

В пятницу, 18 июля «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» (1:1) в матче 1-го тура РПЛ-2025/26.

— Травма Чавеса сильно ударила по полузащите. Ищете ли ему замену?

— Все травмы сильно ударили, начиная от Тюкавина, продолжая Артуром, Чавесом, на поле не было Лаксальта, Маухуба, Майсторовича. Поэтому, конечно, же эти футболисты нам пригодились бы. Они высококачественные футболисты. Они нам нужны. Это футбол, — сказал Гафин «СЭ».

Чавес перенес операцию на колене 30 июня. Сроки восстановления 29-летнего футболиста неизвестны.