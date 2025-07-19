«Спартак» — «Динамо» Махачкала: во сколько начало и где смотреть матч РПЛ

«Спартак» и «Динамо» Махачкала встретятся в 1-м туре РПЛ в субботу, 19 июля, на «Лукойл Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 1-й тур.

19 июля 2025, 20:30. Лукойл Арена (Москва)

Игру «Спартак» — «Динамо» Махачкала в прямом эфире будут показывать телеканалы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru. Эфир начнется за полчаса до стартового свистка. Ретранслировать матч в прямом эфире будут онлайн-платформы «Okko» и «Кинопоиск».

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча РПЛ. Ключевые события и результат игры «Спартак» — «Динамо» Махачкала также будут доступны в матч-центре на нашем сайте и ленте новостей.

«Спартак» в прошлом сезоне РПЛ-2024/25 занял четвертое место с 57 очками после 30 туров. Махачкалинское «Динамо» финишировало в премьер-лиге на 11-м месте с 29 очками.