«Зенит» представит Жерсона перед матчем с «Войводиной» 13 июля

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб представит полузащитника Жерсона на матче с «Войводиной».

Изначально сине-бело-голубые планировали представить 28-летнего футболиста на игре против «Сьона» 9 июля. Матч питерцев с «Войводиной» состоится 13 июля.

«Жерсон будет представлен на стадионе перед матчем с «Войводиной», — сказал Медведев.

Жерсон с 2023 года выступал за «Фламенго». 4 июля в бразильском клубе объявили об уходе игрока. Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото сообщил «СЭ», что полузащитник выкупил свой контракт для перехода в «Зенит».