«Зенит» представит Жерсона перед матчем с «Войводиной» 13 июля
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб представит полузащитника Жерсона на матче с «Войводиной».
Изначально сине-бело-голубые планировали представить 28-летнего футболиста на игре против «Сьона» 9 июля. Матч питерцев с «Войводиной» состоится 13 июля.
«Жерсон будет представлен на стадионе перед матчем с «Войводиной», — сказал Медведев.
Жерсон с 2023 года выступал за «Фламенго». 4 июля в бразильском клубе объявили об уходе игрока. Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото сообщил «СЭ», что полузащитник выкупил свой контракт для перехода в «Зенит».
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|0
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|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
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|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
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|3
|
7
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|2
|1
|0
|1
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|3
|
8
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|2
|1
|0
|1
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|
9
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|0
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|
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|2
|0
|2
|0
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|2
|
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|2
|0
|1
|1
|2-3
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|
12
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|2
|0
|1
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|1
|
13
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|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
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|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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