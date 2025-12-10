Источник: «Флуминенсе» договорился с Нино о возвращении из «Зенита»

Защитник «Зенита» Нино может вернуться в «Флуминенсе», сообщает O Globo.

По информации источника, 28-летний бразилец дал устное согласие на возвращение в бывший клуб в зимнее трансферное окно. В ближайшее время «Флуминенсе» планирует сделать «Зениту» официальное предложение.

Нино перешел в «Зенит» из «Флуминенсе» в январе 2024 года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 68 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Контракт Нино с «Зенитом» рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.