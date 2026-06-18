Неймар не поедет со сборной Бразилии на матч ЧМ-2026 против Гаити

Форвард сборной Бразилии Неймар пропустит матч 2-го тура групповой стадии ЧМ-2026 против Гаити, сообщает TMC со ссылкой на Бразильскую конфедерацию футбола.

Игра пройдет в Филадельфии, однако 34-летний игрок останется в Нью-Джерси, чтобы продолжить восстановление от травмы икроножной мышцы, полученной перед началом чемпионата мира. Из-за этого повреждения Неймар пропустил первую игру бразильцев на ЧМ-2026 против Марокко (1:1).

Матч Бразилия — Гаити пройдет в ночь на 20 июня и начнется в 3.30 (мск). После 1-го тура групповой стадии бразильцы делят вторую строчку в группе C с Марокко — у обеих команд по 1 очку. Гаити идет на последнем, четвертом месте, в первой игре турнира команда уступила Шотландии (0:1).

ЧМ-2026 проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.