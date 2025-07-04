Источник: «Фламенго» возобновил интерес к Барко из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко может уйти из московского клуба, сообщает журналист Герман Гарсия Грова в своих соцсетях.

По информации источника, к 26-летнему футболисту вновь проявляет интерес «Фламенго». Аргентинец хочет покинуть «Спартак» и Россию по личным причинам.

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года. Он сыграл 36 матчей за красно-белых во всех турнирах, забив 14 голов и сделав 9 результативных передач.

После 11 туров сезона-2025 «Фламенго» лидирует в турнирной таблице чемпионата Бразилии с 24 очками.