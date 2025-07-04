Винисиус одним словом отреагировал на переход Жерсона из «Фламенго» в «Зенит»

Нападающий «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал новость о переходе партнера по национальной команде Жерсона из «Фламенго» в «Зенит».

В пятницу, 4 июля, клуб из Бразилии объявил о расторжении контракта с 28-летним футболистом. Сообщалось, что сине-бело-голубые выплатили отступные в размере 25 миллионов евро за полузащитника.

«Монстр!» — написал Винисиус под публикацией с новостью об уходе Жерсона из «Фламенго».

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал «СЭ», что команда представит Жерсона на матче против «Сьона» 9 июля.