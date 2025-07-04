Лунев заявил, что с приходом Сергеева в линии нападения «Динамо» будет здоровая конкуренция

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал, чего ждет от новичка команды Ивана Сергеева.

В пятницу, 4 июля, бело-голубые объявили о трансфере 30-летнего нападающего. Футболист подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года с опцией продления на еще один сезон.

«Результата, прежде всего. Это очень качественный игрок, который хорошо себя проявлял и в «Зените», и в «Крыльях». Это игрок сборной, так что у нас в линии нападения будет здоровая конкуренция. В отсутствие Константина это большая помощь нашей линии атаки», — цитирует Лунева пресс-служба московского клуба.

С сентября 2024 года Сергеев выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.