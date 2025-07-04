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4 июля 2025, 23:52

Лунев заявил, что с приходом Сергеева в линии нападения «Динамо» будет здоровая конкуренция

Алина Савинова

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунев рассказал, чего ждет от новичка команды Ивана Сергеева.

В пятницу, 4 июля, бело-голубые объявили о трансфере 30-летнего нападающего. Футболист подписал контракт с «Динамо» до лета 2028 года с опцией продления на еще один сезон.

«Результата, прежде всего. Это очень качественный игрок, который хорошо себя проявлял и в «Зените», и в «Крыльях». Это игрок сборной, так что у нас в линии нападения будет здоровая конкуренция. В отсутствие Константина это большая помощь нашей линии атаки», — цитирует Лунева пресс-служба московского клуба.

С сентября 2024 года Сергеев выступал за «Крылья Советов». В сезоне-2024/25 он провел 25 матчей за самарцев во всех турнирах, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.

Иван Сергеев, Манфред Угальде, Антон Заболотный и&nbsp;Лечи Садулаев.Сергеев завис на пути в «Динамо», «Спартак» взял Заболотного и может продать Угальде. Таблица трансферов РПЛ

Источник: Официальный сайт «Динамо»
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
Эсекиэль Барко
Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
Марат Апшацев

Динамо Мх

 1 0 1
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