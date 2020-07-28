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Источник: Черышев не хочет переходить в «Зенит» и намерен остаться в «Валенсии»

17:44
Денис Черышев. Фото Twitter.
Денис Черышев. Фото Twitter.
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Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев хочет остаться в команде. По информации «СЭ», его хочет приобрести «Зенит». Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро.

Указано, что несмотря на договоренность «Валенсии» и «Зенита», игрок предпочел бы продолжить выступления в своей нынешней команде. Его контракт истекает летом 2022 года.

29-летний футболист выступает за «Летучих мышей» с 2018 года, в минувшем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Испании и забил один мяч. Россиянин всю профессиональную карьеру провел в Испании: он играл за такие команды, как «Реал», «Севилья», и «Вильярреал».

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