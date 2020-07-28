Источник: Черышев не хочет переходить в «Зенит» и намерен остаться в «Валенсии»

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев хочет остаться в команде. По информации «СЭ», его хочет приобрести «Зенит». Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро.

??? Cadena Ser | Cheryshev wants to stay with Valencia.

The player has a contract until 2022 and there is no intention to leave Valencia despite Valencia's agreement with Zenit! pic.twitter.com/92byQIyTiH — Valenciacf in English ?? (@ValenciacfAR_En) July 28, 2020

Указано, что несмотря на договоренность «Валенсии» и «Зенита», игрок предпочел бы продолжить выступления в своей нынешней команде. Его контракт истекает летом 2022 года.

29-летний футболист выступает за «Летучих мышей» с 2018 года, в минувшем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Испании и забил один мяч. Россиянин всю профессиональную карьеру провел в Испании: он играл за такие команды, как «Реал», «Севилья», и «Вильярреал».