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«Зенит» близок к приобретению Черышева

11:12
Денис Черышев в составе сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Денис Черышев в составе сборной России. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Как сообщает обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер в своем Telegram-канале, «Зенит» близок к приобретению полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро.

29-летний футболист выступает за «Летучих мышей» с 2018 года, в минувшем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Испании и забил один мяч. Россиянин всю профессиональную карьеру провел в Испании: он играл за такие команды, как «Реал», «Севилья», и «Вильярреал».

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