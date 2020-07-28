«Зенит» близок к приобретению Черышева

Как сообщает обозреватель «СЭ» Игорь Рабинер в своем Telegram-канале, «Зенит» близок к приобретению полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева. Портал transfermarkt оценивает стоимость россиянина в 4,8 миллиона евро.

29-летний футболист выступает за «Летучих мышей» с 2018 года, в минувшем сезоне он провел 24 матча в чемпионате Испании и забил один мяч. Россиянин всю профессиональную карьеру провел в Испании: он играл за такие команды, как «Реал», «Севилья», и «Вильярреал».