30 апреля, 11:58

Агент Тюкавина: «Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку»

Дарик Агаларов

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, в разговоре с «СЭ» оценил игру нападающего бело-голубых Ярослава Гладышева.

«Когда говорят, что Гладышев по потенциалу сильнее Кости, у меня это вызывает улыбку. Они разного уровня игроки. Это было, есть и будет. И это не потому, что я дела Кости веду. У Кости игра в подыгрыше и мышление на другом уровне. Гладышев же, когда надо отдать передачу, бьет куда-то, как Кержаков в свое время. Когда надо пробить, он делает что-то непонятное. Хрен его поймешь», — сказал Сафонов «СЭ».

В этом сезоне у 21-летнего Гладышева 11 забитых мячей и 6 голевых передач в 35 матчах во всех турнирах за бело-голубых. У 22-летнего Тюкавина — 8 голов и 3 передачи в 22 играх. Футболист получил разрыв передней крестообразной связки правого колена 2 марта и выбыл минимум на полгода.

Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Ярослав Гладышев
  • napadenie

    эх ты агент, - ни ума, ни такта достойно развести разных игроков по козырям. Нужны и Гладышевы в футболе, и Тюкавины, дополняющие командный актив.

    30.04.2025

  • bond1951

    так смейся.........тюка твой 0...........

    30.04.2025

