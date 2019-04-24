Нападающий Луиз Адриану и защитник Николай Рассказов не помогут "Спартаку" в матче 25-го тура премьер-лиги против "Арсенала", утверждает телеграм-канал sport_inside.

Бразильский форвард повредил колено – из-за этого он может пропустить еще одну-две встречи. Российский защитник получил ушиб в матче 24-го тура против "Енисея" (2:0) – он восстановится к игре 26-го тура против "Рубина".

В текущем сезоне Адриану провел 30 матчей за "Спартак", забил 9 голов и отдал 7 результативных передач. Рассказов принял участие в 30 встречах, отметившись 1 голом.

"Спартак" занимает 5-е место, имея в активе 29 очков.

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