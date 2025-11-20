Гусев: «Мы очень ждем, что наши болельщики придут нас поддержать и будут постоянно гнать вперед»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Динамо» Ролан Гусев рассказал о настрое на ближайшие матчи.

— Рассчитываете закрепиться в качестве главного тренера?

— Все будет зависеть от нас, результата, в первую очередь, и от решения руководства.

— Писали, что в случае 4 побед в 4 матчах вы останетесь.

— Да, я где-то читал. Но ключевое — чтобы добиваться трофеев, нужно от 20 до 24 матчей плюс-минус выигрывать. Четыре из четырех? Подправим немного турнирное положение. Но глобально, чтобы выигрывать трофеи, становиться чемпионами, нужно выигрывать 20-24 матча.

Самое главное и основное сейчас: мы очень ждем, что наши болельщики придут нас поддержать и будут постоянно гнать вперед. Мы знаем, как они умеют болеть. Конечно, для нас самое главное сейчас — их поддержка. Со своей стороны будем стараться играть так, чтобы они не замолкали.

17 ноября Валерий Карпин объявил об уходе с поста главного тренера «Динамо». 56-летний специалист заявил о желании сосредоточиться на работе в сборной России. Исполняющим обязанности стал Гусев.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 17 очков после 15 матчей. В 16-м туре москвичи примут махачкалинское «Динамо». Игра пройдет 23 ноября.