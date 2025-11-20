Футбол
Сегодня, 13:26

Ролан Гусев: «Динамо» надо идти наверх и все»

Микеле Антонов
Корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев рассказал, как будет настраивать футболистов.

— Как будете настраивать футболистов?

— У нас есть определенные требования, принципы. Давно знакомы с ребятами. Мы все прекрасно понимаем, в какой ситуации оказались. Понятно, что «Динамо» не тот клуб, который должен там находиться. Нам надо идти наверх и все.

— Можно ли сказать, что судьба дает вам второй шанс?

— Конечно, все прекрасно понимаю. Предоставляется шанс. Наверное, это мой определенный тренерский путь. У кого-то через Первую лигу, потом РПЛ, получают команды нижней восьмерки, потом в топ-клубы. Я прохожу этапы начиная с академии, юношеских сборных, молодежные команды, помощники, практически все этапы. Наверное, определенный мой путь.

— Можно сказать, что вы ученик Валерия Газзаева?

— Абсолютно, даже больше. Постоянно советуюсь с ним. Для меня это родной человек. Всегда любые вопросы, что мне непонятно или трудно — первый человек, к которому я обращаюсь — к нему.

— Вы обучались на лицензию Pro.

— Еще продолжаю учиться. Когда ты уже учишься на эту лицензию, можешь быть главным тренером.

«Динамо» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ — у команды 17 очков после 15 матчей.

