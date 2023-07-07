Исполнительный директор «Спартака» Белых объяснил, как перешел из хоккея в футбол
Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал корреспонденту «СЭ» о своей работе в хоккейном клубе «Авангард».
«Спортивная организация в сфере бизнеса, маркетинга, монетизации, глобально не отличается друг от друга. Есть актив болельщиков, есть то, как надо завлекать их, как работать с ними. Объективно большой разницы нет. В Омске нам удалось добиться рекордной коммерческой посещаемости. Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда «Спартак» не соответствует уровню этого бренда. Наша задача — сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован», — сказал Белых «СЭ».
7 июля «Спартак» сообщил о том, что Белых стал исполнительным директором клуба. Ранее 41-летний специалист работал гендиректором хоккейного «Авангарда».
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