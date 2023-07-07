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Исполнительный директор «Спартака» Белых объяснил, как перешел из хоккея в футбол

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Сергей Белых
Сергей Белых.
Фото ХК «Авангард»

Исполнительный директор «Спартака» Сергей Белых рассказал корреспонденту «СЭ» о своей работе в хоккейном клубе «Авангард».

«Спортивная организация в сфере бизнеса, маркетинга, монетизации, глобально не отличается друг от друга. Есть актив болельщиков, есть то, как надо завлекать их, как работать с ними. Объективно большой разницы нет. В Омске нам удалось добиться рекордной коммерческой посещаемости. Сейчас уровень посещаемости, монетизации бренда «Спартак» не соответствует уровню этого бренда. Наша задача — сформулировать коммерческую концепцию так, чтобы потенциал бренда был реализован», — сказал Белых «СЭ».

7 июля «Спартак» сообщил о том, что Белых стал исполнительным директором клуба. Ранее 41-летний специалист работал гендиректором хоккейного «Авангарда».

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ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
4
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
6
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
7
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
8
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
9
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
12
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
13
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
14
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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