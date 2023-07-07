Александров — о Гойло в «Зените»: «Если не в ближайшем сезоне, то в следующем станет основным вратарем»
Защитник «Пари НН» Виктор Александров поделился мнением о перспективах экс-вратаря нижегородцев Никиты Гойло в «Зените».
«У него хороший прогресс в «Нижнем», заслужил приглашение обратно. Уверен: у Никиты все будет хорошо. Если не в ближайшем сезоне, то в следующем станет основным. Длинная передача у Гойло — одна из лучших, что я видел. Может, только Акинфеев с Сафоновым превосходят. Не сказал бы, что и в остальных аспектах проседает», — приводит слова Александрова Sport24.
«Зенит» в мае объявил, что 24-летний голкипер вернется в команду из «Пари НН». Он является воспитанником петербуржцев.
В прошедшем сезоне Гойло провел 11 матчей в РПЛ, пропустил 18 мячей и дважды отстоял на ноль.
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5
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9
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0-0
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14
|Факел
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|0
|0
|0-0
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15
|Рубин
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|0
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16
|Балтика
|0
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|22.07
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Спартак – Оренбург
|- : -
|22.07
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Ростов – Факел
|- : -
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|22.07
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Сочи – Балтика
|- : -
|22.07
|00:00
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
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Урал – ЦСКА
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