Ионов прибыл на сбор «Краснодара» после вылета сборной России с Евро

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов присоединился к команде, прибыв в Австрию на учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба клуба.

Еще один участник чемпионата Европы в составе сборной России вратарь Матвей Сафонов прибудет в расположение клуба через несколько дней.

В сезоне-2020/21 32-летний Ионов сыграл 28 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. 21-летний Сафонов сыграл 21 матч, пропустив 33 мяча.

25 июля в первом туре нового сезона Тинькофф РПЛ «Краснодар» сыграет на выезде против «Урала».