Ионов прибыл на сбор «Краснодара» после вылета сборной России с Евро
25 июня 2021, 23:52
Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов присоединился к команде, прибыв в Австрию на учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба клуба.
Еще один участник чемпионата Европы в составе сборной России вратарь Матвей Сафонов прибудет в расположение клуба через несколько дней.
В сезоне-2020/21 32-летний Ионов сыграл 28 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. 21-летний Сафонов сыграл 21 матч, пропустив 33 мяча.
25 июля в первом туре нового сезона Тинькофф РПЛ «Краснодар» сыграет на выезде против «Урала».
Дополнительная информация:
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю