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Ионов прибыл на сбор «Краснодара» после вылета сборной России с Евро

25 июня 2021, 23:52
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Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов присоединился к команде, прибыв в Австрию на учебно-тренировочный сбор, сообщает пресс-служба клуба.

Еще один участник чемпионата Европы в составе сборной России вратарь Матвей Сафонов прибудет в расположение клуба через несколько дней.

В сезоне-2020/21 32-летний Ионов сыграл 28 матчей, забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. 21-летний Сафонов сыграл 21 матч, пропустив 33 мяча.

25 июля в первом туре нового сезона Тинькофф РПЛ «Краснодар» сыграет на выезде против «Урала».

Дополнительная информация:

https://fckrasnodar.ru/team/news/object/?object_id=139546

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