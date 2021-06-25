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«Динамо» может отдать Гагнидзе в клуб РПЛ

22:26
Лука Гагнидзе. Фото Instagram
Лука Гагнидзе. Фото Instagram
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По данным «СЭ», «Динамо» может отдать 18-летнего Луку Гагнидзе в аренду в один из клубов РПЛ для получения игровой практики.

Ранее Eurostavka сообщила о скором подписании московским клубом пятилетнего контракта с грузинским полузащитником тбилисского «Динамо» — футболисту осталось только пройти медосмотр.

Гагнидзе считается одним из самых талантливых игроков своего возраста (2003 г.р.) на постсоветском пространстве.

В минувшем сезоне он сыграл в чемпионате Грузии 16 матчей и забил один гол.

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Константин Алексеев все материалы автора
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