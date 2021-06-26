«Урал» проведет выставочный матч с командой из Свердловской области
08:18
«Урал» проведет выставочный матч с клубом «Жасмин», который выступает в чемпионате Свердловской области, сообщается на официальном сайте клуба.
Матч пройдет в знак памяти гендиректора «Жасмин» Александра Слесарева, который скончался 21 июня после продолжительной болезни.
Встреча пройдет 30 июня в Михайловске на стадионе «Жасмин».
? Возобновляем поездки в Свердловскую область!— ФК Урал (@FCURAL) June 26, 2021
?? 30 июня «Урал» проведёт выставочный матч с ФК «Жасмин», который выступает в Чемпионате области.
ПОДРОБНОСТИ: https://t.co/1Fw4omWeGn pic.twitter.com/7hO8rE5p3P
Дополнительная информация:
https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-provedyot-vystavochnyj-match-v-mihajlovske
Читайте также
«Если бы я вернулся в сборную, стал бы таким же лысым, как Генич». Акинфеев — о Евро и проблемах нашего футбола
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю