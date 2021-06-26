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«Урал» проведет выставочный матч с командой из Свердловской области

08:18
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«Урал» проведет выставочный матч с клубом «Жасмин», который выступает в чемпионате Свердловской области, сообщается на официальном сайте клуба.

Матч пройдет в знак памяти гендиректора «Жасмин» Александра Слесарева, который скончался 21 июня после продолжительной болезни.

Встреча пройдет 30 июня в Михайловске на стадионе «Жасмин».

Дополнительная информация:

https://fc-ural.ru/novosti/glavnaya-komanda/ural-provedyot-vystavochnyj-match-v-mihajlovske

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