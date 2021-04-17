Ионов о ничьей с «Зенитом»: «Контролировали игру, но после первого пропущенного гола что-то пошло не так»

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов прокомментировал ничью в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2).

«Конечно, мы расстроены из-за того, что не удалось победить. Был хороший настрой, забили быстрый гол, контролировали игру. Конечно, нельзя упускать преимущество в 2 мяча. Обидно, что упустили преимущество в такой борьбе. Возможно, в конце где-то подсели, пропустили первый гол и пошло... После пропущенного гола что-то пошло не так, а, может, даже и чуть раньше. Игра удавалась, но мы упустили ее нити», — сказал в эфире «Матч Премьер» Ионов.

Ионов сделал дубль в ворота «Зенита» и был признан лучшим игроком матча.