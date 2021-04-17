Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ионов о ничьей с «Зенитом»: «Контролировали игру, но после первого пропущенного гола что-то пошло не так»

21:10
Теги:

Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов прокомментировал ничью в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (2:2).

«Конечно, мы расстроены из-за того, что не удалось победить. Был хороший настрой, забили быстрый гол, контролировали игру. Конечно, нельзя упускать преимущество в 2 мяча. Обидно, что упустили преимущество в такой борьбе. Возможно, в конце где-то подсели, пропустили первый гол и пошло... После пропущенного гола что-то пошло не так, а, может, даже и чуть раньше. Игра удавалась, но мы упустили ее нити», — сказал в эфире «Матч Премьер» Ионов.

Ионов сделал дубль в ворота «Зенита» и был признан лучшим игроком матча.

Краснодар — Зенит

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 26-й тур. «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры