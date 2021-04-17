Сергей Семак: «Сами усложнили себе задачу, но смогли перевернуть матч»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью против «Краснодара» (2:2) в матче 26-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

— Матч достаточно интересный с обилием моментов, — отметил Семак. — Мы получили очень неприятный мяч, хотя в начале хорошо контролировали, не смогли забить свои моменты. Во втором тайме усложнили себе задачу, но смогли перевернуть ход матча. Ребятам спасибо за игру, разберем ошибки.

— Как часто Барриос появляется в центре обороны на тренировках?

— Нечасто, но другого выхода не было. Нужно было сохранить и Барриоса, и более свежего игрока в атаку выпустить.

— Не кажется, что Барриос перегружен?

— Я не видел у него большого количества ошибок. Отыграл хорошо. Малком? Ему сложно входить. Он пропустил много, только набирает форму. Мы ждем больше остроты, моменты у него есть, старается. Работает для команды, что важно. На протяжении всего сезона есть то одни игроки, то другие, которые делают результат.

(Екатерина Потапова)