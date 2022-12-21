Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:47

«Крылья Советов» предложили новый контракт Пиняеву

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Самарские «Крылья Советов» предложили нападающему команды Сергею Пиняеву новый контракт на улучшенных условиях, сообщает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист хочет отказаться от перехода в московский «Локомотив», несмотря на то что клубы уже согласовали переход форварда самарцев. Текущий контракт Пиняева с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне Пиняев провел за самарский клуб 15 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4935965-krylya-sovetov-predlozhili-novyj-kontrakt-sergeyu-pinyaevu.html
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Турецкий мясник «солил» Кубок мира и возмутил Месси. Фанаты со всего мира в бешенстве
Месси и Мбаппе рыдают в сторонке! На чемпионате России у фигуристов будет еще жарче
В Минцифры заверили в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson
Путин запустил крупнейшее на востоке газовое месторождение и участок «Силы Сибири»
В Китае назвали условие завершения конфликта на Украине
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Краснодар» проявляет интерес к полузащитнику «Карабаха» Андраде

«Интернасьонал» выкупил Вандерсона у «Краснодара»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости