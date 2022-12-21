«Крылья Советов» предложили новый контракт Пиняеву

Самарские «Крылья Советов» предложили нападающему команды Сергею Пиняеву новый контракт на улучшенных условиях, сообщает «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что 18-летний футболист хочет отказаться от перехода в московский «Локомотив», несмотря на то что клубы уже согласовали переход форварда самарцев. Текущий контракт Пиняева с «Крыльями Советов» рассчитан до 2025 года.

В нынешнем сезоне Пиняев провел за самарский клуб 15 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.