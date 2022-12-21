«Крылья Советов» предложили Пиняеву контракт с двукратным увеличением зарплаты

«Крылья Советов» предложили 18-летнему полузащитнику Сергею Пиняеву новое соглашение, по которому его зарплата должна вырасти в два раза, сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, сейчас нападающий получает два миллиона рублей в месяц, клуб готов поднять зарплату футболиста до четырех миллионов.

В нынешнем сезоне Пиняев провел за самарский клуб 15 матчей, забил четыре мяча и отдал три результативные передачи.