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«Интернасьонал» собирается выкупить Вандерсона у «Краснодара»

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Интернасьонал» собирается выкупить нападающего Вандерсона у «Краснодара».

Как сообщает издание Ge, соглашение между сторонами уже давно достигнуто. Бразильский клуб заплатит за 28-летнего игрока 4,5 миллиона евро, которые будут выплачены шестью полугодовыми платежами по 750 тысяч евро. Оформление трансфера может произойти в ближайшее время.

Вандерсон выступал за «Краснодар» с 2017 года, за это время сыграл 130 матчей, забил 17 голов и отдал 21 голевую передачу. Действующее соглашение с «быками» рассчитано до лета 2024 года.

В марте 2022 года он приостановил контракт к клубом и перешел в «Интернасьонал». В текущем сезоне Вандерсон принял участие в 31 матчей за бразильский клуб во всех турнирах, забил шесть мячей и отдал три голевые передачи.

Источник: Ge
Вандерсон ду Карму (Вандерсон)
ФК Интернасьонал
ФК Краснодар
0
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