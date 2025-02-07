Инсайдер Ди Марцио: Илич находится в Москве, «Спартак» и «Торино» продолжают переговоры

«Спартак» и «Торино» продолжают переговоры о переходе полузащитника Ивана Илича, сообщает известный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, сделка не сорвалась, стороны работают над деталями договора. Сам хавбек сейчас находится в Москве, где проведет ближайшие несколько дней.

Ранее, 7 февраля, главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что Илич вряд ли перейдет в российский клуб. По данным журналиста La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте, полузащитник «Торино» не может договориться с красно-белыми по условиям личного контракта.

Хавбек выступает за «Торино» с лета 2023 года. Илич провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. 2 февраля появилась информация о том, что «Спартак» может заплатить за игрока около 20 миллионов евро.