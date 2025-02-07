Матч «Спартака» и «Зенита» состоится 11 февраля

«Спартак» обыграл московское «Динамо» (1:0) и вышел в финал Winline Зимнего Кубка РПЛ. Красно-белые набрали 6 очков и заняли первое место в группе 1.

«Спартак» вышел в финал турнира и сыграет с «Зенитом» 11 февраля. Начало — в 19.30 мск.

В матче за третье место «Краснодар» сыграет с ЦСКА 10 февраля, начало — в 19.30 мск. В игре за пятое место встретятся «Динамо» и «Ростов». Матч пройдет 10-го числа в 15.00 мск.