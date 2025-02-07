Источник: Мединой интересуются в Латинской Америке

К полузащитнику «Спартака» Хесусу Медине проявляют интерес сразу несколько клубов из Аргентины, сообщает «Евро-Футбол.Ру».

Однако, по информации источника, 27-летний футболист на данный момент не хочет покидать состав красно-белых и менять обстановку.

Медина перешел в «Спартак» летом 2023 года из ЦСКА. В нынешнем сезоне он провел 19 матчей за московскую команду во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами. Контракт парагвайца со «Спартаком» рассчитан до июня 2026-го.