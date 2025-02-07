Станкович: «Не думаю, что Илич приедет, скорее всего, нет»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что красно-белые вряд ли подпишут контракт с полузащитником «Торино» Иваном Иличем.

«Не думаю, что Илич приедет. Тем не менее наш скаутинг работает, у нас очень большой список потенциальных новичков, среди которых был и Илич. Не знаю, приедет он или нет, но, скорее всего, нет. Мы в эпицентре трансферного окна, все может поменяться сегодня или завтра», — цитирует тренера matchtv.ru.

5 февраля журналист Альберто Джулини заявил, что Илич исключен из заявки «Торино» на чемпионат Италии.

Илич выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. 2 февраля появилась информация о том, что «Спартак» может заплатить за игрока около 20 миллионов евро.