Журналист La Gazzetta dello Sport назвал причину возможного срыва трансфера Илича в «Спартак»

Журналист La Gazzetta dello Sport Андреа Элефанте рассказал, почему потенциальный трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Спартак» на грани срыва.

«Насколько я понимаю, Илич не может договориться со «Спартаком» по условиям личного контракта», — цитирует Элефанте Metaratings.ru.

Ранее, 7 февраля, главный тренер красно-белых Деян Станкович заявил, что Илич вряд ли перейдет в российский клуб.

Хавбек выступает за «Торино» с лета 2023 года. Он провел за команду 61 матч во всех турнирах, забил 7 мячей и сделал 6 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро. 2 февраля появилась информация о том, что «Спартак» может заплатить за игрока около 20 миллионов евро.