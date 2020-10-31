«Им должно быть стыдно, что такие люди есть». Карпин — о судействе
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Спартаком» (1:0) в 13-м туре Тинькофф-РПЛ вновь обратил внимание на судейство.
— Понятно, что нам будет тяжело, и было тяжело, и будет еще тяжелее, — сказал Карпин в эфире «Матч премьер». — Не прошло года с прошлой победы, из того состава сегодня вышло два человека.
— «Спартак» для вас особенный соперник?
— Причем здесь для меня? Для меня, может, все особенные соперники. Главное, чтобы для футболистов были, а не для тренера.
— Как оцените игру дебютантов?
— Нормально, достойно. Уровень поддержали. Сверхъестественного ничего не сделали, но никто и не ждал.
— Концовка была нервной, Хаджикадунич был удален, при этом не самая очевидная карточка.
— По поводу судей уже столько сказано. Мы после каждой игры будем говорить одно и то же. Все фразы до этой игры по поводу судейства можно сказать и по поводу сегодняшней. Или мы, или «Спартак», или еще кто-то.
Смотрели вчера нарезку моментов судьи, который нас судил в Сочи? Как он в Чертаново судил? (Карпин имеет в виду Евгения Турбина) Если человек с пяти метров не видит пенальти... Человек судит премьер-лигу, и делает это? Им стыдно должно быть, что у них такие люди есть.
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