Ахметов поддерживает ужесточение лимита на легионеров: «Иностранцы должны быть качественными и делать разницу»

Полузащитник «Крыльев Советов» Ильзат Ахметов в разговоре с «СЭ» поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ.

«Считаю, что легионеры должны играть. Без них не получится расти у других игроков. Но они должны быть качественными и играть на хорошем уровне. Не нужно привозить футболистов такого же уровня, как россияне, при этом не давая играть нашим. Это неправильно. Просто должны быть критерии для покупки легионера. Чтобы он помогал, делал разницу. Тогда это хорошо. Но, если он будет занимать место молодого россиянина, это неправильно. Посмотрим, как все это решат, надо еще это обсуждать. Но я за ужесточение лимита», — сказал Ахметов «СЭ».

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев объявил, что к 2028 году лимит на легионеров в РПЛ будет ужесточен. На смену текущему лимиту «13 легионеров в заявке на сезон и 8 одновременно на поле» придет новый — «10 легионеров в заявке на сезон и 5 одновременно на поле».