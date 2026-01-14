Дзюба — о Беслане: «Горе для всех нас, для страны, но в какой-то момент мы об этом забыли, к сожалению»
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба в интервью «СЭ» поделился впечатлениями от поездки в Беслан.
— Вы с Тедеевым недавно ездили в Беслан. Какие впечатления?
— Потрясающая поездка. Давно ее запланировали. Собрались вшестером с друзьями — нас красиво встретили, Заур Эдуардович познакомил со своей семьей, родителями. Съездили на могилу его дедушки — 24 декабря ему исполнилось бы 100 лет... Он у него знаменитый! Большая личность для Осетии.
Если говорить конкретно про Беслан, место очень тяжелое... Мы обязательно хотели его посетить. Я там услышал важную мысль: трагедия, которая произошла, — горе для всех нас, для всей страны, но мы в какой-то момент об этом забыли, к сожалению. С 1 по 3 сентября все продолжают праздновать, а для них это тяжелейший момент...
Сами понимаете, нигде такого не было, чтобы столько детей погибло при теракте. А мы спокойно отмечаем начало учебного года. По большому счету вся Россия должна в эти дни как-то отдать дань уважения детям-героям, которые прошли через такой ад. Ребятам-спецназовцам, которые, не боясь пуль, шли спасать ребят... Такие вещи нельзя забывать.
— Когда посещаешь такие места, слезы наворачиваются?
— Было очень тяжело... До прихода туда Заур Эдуардович познакомил нас со своим другом — первым в моей жизни человеком, который разговаривает больше меня! Я был настолько восхищен... Незамолкающий человек с отличными шутками. Мы с ним всю дорогу смеялись, но, как только добрались [до школы], сразу накрыло. Было очень непросто сдержать слезы. Ты ощущаешь эту ауру... И когда видишь, насколько маленькими были детишки... Это просто кошмар.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|13
|9
|1
|3
|21-12
|28
|
2
|Зенит
|12
|9
|0
|3
|27-13
|27
|
3
|ЦСКА
|12
|7
|4
|1
|21-12
|25
|
4
|Спартак
|12
|7
|2
|3
|21-10
|23
|
5
|Краснодар
|13
|6
|5
|2
|21-16
|23
|
6
|Оренбург
|12
|3
|7
|2
|14-12
|16
|
7
|Ростов
|12
|4
|3
|5
|13-17
|15
|
8
|Крылья Советов
|12
|3
|6
|3
|17-17
|15
|
9
|Рубин
|13
|3
|6
|4
|13-18
|15
|
10
|Балтика
|12
|3
|5
|4
|15-13
|14
|
11
|Динамо Мх
|12
|4
|1
|7
|16-23
|13
|
12
|Родина
|13
|3
|3
|7
|15-28
|12
|
13
|Акрон
|12
|2
|6
|4
|15-21
|12
|
14
|Локомотив
|12
|2
|5
|5
|16-16
|11
|
15
|Ахмат
|13
|2
|5
|6
|15-19
|11
|
16
|Факел
|13
|1
|3
|9
|8-21
|6
|31.10
|15:15
|Рубин – Факел
|1 : 0
|31.10
|17:30
|Динамо – Ахмат
|2 : 0
|31.10
|19:45
|Родина – Краснодар
|2 : 1
|1.11
|13:00
|Оренбург – ЦСКА
|- : -
|1.11
|15:15
|Динамо Мх – Ростов
|- : -
|1.11
|17:30
|Балтика – Акрон
|- : -
|1.11
|19:45
|Локомотив – Спартак
|- : -
|2.11
|18:00
|Крылья Советов – Зенит
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|8
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Иван Олейников
Крылья Советов, ЦСКА
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|11
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|12
|1
|3
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|4
|1
|1