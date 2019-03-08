Ильзат Ахметов: "Игроки ЦСКА не зазвездились после победы над "Реалом"

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что игроки красно-синих не зазвездились после победы над "Реалом" в домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов (1:0). 21-летний спортсмен добавил, что футболисты отдали много сил и эмоций в той встрече.

- Я был всего лишь звеном этой цепи, старался выполнять свои функции по максимуму и быть вдвойне сконцентрированным, - приводит слова Ахметов официальный сайт ЦСКА. - Против такого клуба нельзя допускать ошибок, за это мгновенно накажут. Вместе нам удалось победить "Реал", значит, и каждый по отдельности сыграл хорошо.

Мы отдали во время матча с "Реалом" много сил и эмоций. Тренер предвидел, что нам будет не хватать свежести в голове и в ногах. Конечно, так и было. Но я бы не сказал, что мы зазвездились, задрали нос. Скорее, сказался график, который был очень тяжелым в той части сезона. Мы все-таки еще не столь опытны, для многих из нас такие победы, такой календарь – это впервые. Сыграла роль нехватка опыта, а где-то и мастерства. Но "звездности" точно не было, потому что нам предстоит еще очень много пройти, чтобы добиться каких-то результатов, и все это понимают.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице премьер-лиги, имея в активе 30 очков после 18 туров. В текущем сезоне Ахметов провел 19 матчей за красно-синих, отметившись 5 голевыми передачами.

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