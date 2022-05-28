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Илья Лантратов прокомментировал скандальную ситуацию с болбоем «СКА-Хабаровск»

Георгий Скобликов
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Вратарь «Химок» Илья Лантратов поделился эмоциями после победы в ответном стыковом матче за место в Тинькофф РПЛ со «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Выиграли, все нормальное. Настроение хорошее. Интерес к «Зениту»? Не знаю, что говорят. Сейчас самое главное хорошо отпраздновать победу, отдохнуть, побыть дома с семьями, чтобы восстановиться, убрать все из головы лишнее. Выполнили задачу, можно наконец-то выдохнуть. Я делаю, что зависит от меня на футбольном поле. А что происходит за ним, там договариваются руководители клубов», — сказал футболист «СЭ».

Он также отметил, что не более ни за «Уфу», ни за «Оренбург», которые на данный момент играют за место в РПЛ. Кроме того, Лантратов прокомментировал скандальную ситуацию в первом матче со «СКА-Хабаровск».

«Давление в СМИ? Разве оно было? Быстро между клубами все уладили, пообщались с болбоем после игры. Да, какие-то статьи были, но раздули так, как будто не знаю, что произошло. Дисквалификация Григалавы? Если КДК принял такое решение, значит оно было. Давайте проедем эту историю. Какой смысл ее обсуждать? Все нормально.

Сейв кончиком пальцев? Выиграли, и хорошо. Слава богу, что выиграли. Момент был не ключевой», — добавил футболист.

«Химки» победили по итогам двух игр со счетом 3:1 и сохранили место в РПЛ. «СКА-Хабаровск» в следующем сезоне сыграет в Олимп — Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Илья Лантратов
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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