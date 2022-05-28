Глушаков: «Я фамилию всегда показываю, я ей горжусь»

Глушаков рассказал, как относится к оскорбительным кричалкам в свой адрес

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после завершения ответного стыкового матча против «СКА-Хабаровск» (3:0) рассказал, как относится к оскорбительным кричалкам в свой адрес со стороны фанатов.

— Сегодня оскорбительные реплики вам не мешали?

— Я это не слушаю.

— Но вы же прям показали на свою фамилию.

— Я фамилию всегда показываю, я ей горжусь. Я доказываю, что моя фамилия играет в футбол и забивает голы. Если кто-то кричит и что-то говорит, то меня это даже подстегивает. Наверное, для этого я и играю, чтобы доказывать все на поле. В этом сезоне я забил 11 голов. Это опять один из лучших сезонов. Для меня это важнее.

В первой игре «Химки» на выезде проиграли со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч клуб сохранил прописку в РПЛ и выступит в сезоне-2022/23.