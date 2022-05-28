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Глушаков: «Я фамилию всегда показываю, я ей горжусь»

Глушаков рассказал, как относится к оскорбительным кричалкам в свой адрес
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков после завершения ответного стыкового матча против «СКА-Хабаровск» (3:0) рассказал, как относится к оскорбительным кричалкам в свой адрес со стороны фанатов.

— Сегодня оскорбительные реплики вам не мешали?

— Я это не слушаю.

— Но вы же прям показали на свою фамилию.

— Я фамилию всегда показываю, я ей горжусь. Я доказываю, что моя фамилия играет в футбол и забивает голы. Если кто-то кричит и что-то говорит, то меня это даже подстегивает. Наверное, для этого я и играю, чтобы доказывать все на поле. В этом сезоне я забил 11 голов. Это опять один из лучших сезонов. Для меня это важнее.

В первой игре «Химки» на выезде проиграли со счетом 0:1. Однако по сумме двух встреч клуб сохранил прописку в РПЛ и выступит в сезоне-2022/23.

Денис Глушаков
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
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Полузащитник «Химок» назвал основную мотивацию сохранить прописку в РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

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Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

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И К Ж
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